Fredy Bickel bientôt directeur sportif du Servette?

Football

Le «SonntagsBlick» annonce que Fredy Bickel et le Servette FC se sont rencontrés. Va-t-il débarquer à la Praille?

Trois titres avec Zurich

Cornaqué par Erich Vogel dans le GC des années 1990 – où il côtoya Alain Geiger – Fredy Bickel vivra ses plus belles années en compagnie de coaches romands et chez le rival zurichois du Letzigrund. Trois fois champion sous les ordres de Favre (2006 et 2007) puis Challandes (2009), son FCZ marquera les esprits par son football offensif et joyeux. Une réputation qui déboucha sur son «transfert» très médiatique aux Young Boys où il coordonna l’opération reconquête de 2012 à 2016 sans toutefois atteindre son objectif: vivre le retour du titre de champion dans la capitale.