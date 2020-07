Fribourg: il joue du piano sur un radeau

Vidéo

Florian Favre réinterprète la pièce traditionnelle «Adyu mon bi payi» sur le lac de La Gruyère pour les besoins d'un clip qui met en lumière les paysages de la région.

Le musicien est Florian Favre. Le radeau, en tavillon, est en forme de chalet d'alpage gruérien. Le projet, lui, s'appelle «Idantitâ» («identité» en patois fribourgeois). Il a été réalisé en collaboration avec notamment le Service de la culture de l'État de Fribourg et le soutien de Fribourgissima – Image Fribourg propose un regard innovant sur les traditions et les paysages de la région.

Expérience sonore et visuelle

La performance a eu lieu le 12 octobre 2019 au Bry, dans la commune de Pont-en-Ogoz. Les images ont été tournées en 4K avec une caméra RED (caméra de cinéma) et un drone permettant de faire des vues larges et aériennes, tandis que la captation audio est réalisée en Binaural (spectre à 360°), et en stéréo. Autant dire que tout est fait pour que l'auditeur, s'il se munit d’un casque, peut vivre cette expérience sonore de 7 minutes 12 en immersion totale.