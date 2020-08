Série TV

«Friends»: Jennifer Aniston optimiste pour la réunion du casting

La diffusion de l’épisode spécial a été décalée à 2021. Si l’actrice est déçue, elle assure que ce temps supplémentaire permettra de préparer quelque chose d’encore plus palpitant.

«Ce n’est pas un moment sûr»

D’un naturel optimiste, Jennifer Aniston voit dans ce nouveau délai une occasion pour la production de peaufiner ces retrouvailles tant attendues. «Ça nous donne aussi plus de temps pour rendre ça encore plus excitant et plus amusant que ça l ’ aurait été, a-t-elle continué. Alors j’ai choisi de voir le verre à moitié plein et non l’inverse face à ce nouveau retard. Écoutez, on ne va nulle part. Vous ne vous débarrasserez jamais de « Friends » , désolée. Vous êtes coincés avec nous pour la vie.»