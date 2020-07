Musculation

Gad Elmaleh et Ary Abittan taquinent David Guetta

Le DJ de 52 ans a posté une photo de lui où l’on peut voir son corps sculpté. Une image qui a fait réagir les deux humoristes.

David Guetta prend des vacances au bord de la mer. Si ce repos est un peu contraint en raison de la mise entre parenthèse s de sa carrière de DJ pour cause de crise sanitaire et d’interdiction de grands rassemblements, la star française prend quand même du bon temps en nageant. Il a partagé d’ailleurs sur Instagram une photo de lui qui le montre en parfaite condition physique, avec un message qui indique qu’il n’y a pas de trucage! « Sans filtre» .

L’an dernier, un cliché identique avait attiré l’attention (et les commentaires) sur sa musculature développée. Cette année, les abdos sont toujours aussi parfaits, les bras musclés … bref, un vrai corps d’Apollon à faire pâlir d’envie quelques copains et à s’attirer des remarques amusées. Ce que n’ont pas manqué de faire Gad Elmaleh ou Ary Abittan. «Fréro, si toi t u es comme ça, il est comment le coach?» a questionné l e premier humoriste . Tandis que le second s’interrogeait sur son régime alimentaire: «Y a combien de temps t ’ as pas mangé une pizza?»