Gaëtan Karlen: «Pas une situation facile à vivre»

Football

Toujours en stand-by à Neuchâtel, l'attaquant ne peut pas encore s’entraîner avec Sion. Une situation un brin ubuesque.

Faute de pouvoir retrouver ses nouveaux coéquipiers, l’homme s’entraîne seul à Neuchâtel. Avec parfois le concours d’un préparateur mis à disposition par son ancien employeur. Une situation un brin ubuesque mais dictée aussi pour des raisons d’assurance. «Pour l’instant, reprend l’intéressé, on n’a pas trouvé de meilleure solution. On n’est pas parvenu à trouver un terrain d’entente pour que tout le monde soit content. En m’entraînant à l’écart du groupe, je permets à l’équipe de respecter le choix de l’entraîneur.» On le sait, Joël Magnin a fait part de son souhait de pouvoir s’appuyer sur des joueurs pleinement concernés et surtout qui termineront la saison sous les couleurs «rouge et noire».