«Game of Thrones» mérite son dernier Emmy

Nominée une dernière fois, la série a remporté la statuette la plus importante de la soirée, dimanche. Injustement décriée, la saison 8 a malgré tout pesé dans la balance.

Le casting de «Game of Thrones» monte une dernière fois sur scène. Le casting de Game of Thrones lors du discours pour leur prix de la meilleure série dramatique. Phoebe Waller-Bridge de «Fleabag» a gagné trois Emmy.

Cette nuit, «Game of Thrones» a remporté l'Emmy Award de la meilleure série dramatique. Pour la quatrième fois, en huit nominations. Rien que ça. Sans compter celui du meilleur second rôle pour Peter Dinklage (Tyrion Lannister). Son quatrième aussi. Un journaliste de l'AFP (donc repris partout) a parlé de «minimum syndical»: «En apprenant la nouvelle, je n'ai pu m'empêcher d'avoir un sentiment de victoire personnelle. L'ultime saison avait des faiblesses, faisait quelques raccourcis, mais elle avait ses qualités aussi. Surtout, elle était loin du ratage que certains fans ont dénoncé dans une pétition demandant à la tourner à nouveau. D'ailleurs, comment peut-on s'autoproclamer fan quand on n'a aucun respect pour une oeuvre?»

L'ultime saison a rempli ses objectifs. Elle a répondu aux questions qu'il restait et surtout à la plus importante: qui finira sur le trône de fer? On a vu des scènes exceptionnelles, des batailles épiques, un épisode 3 sombre à dessein – la nuit apportait une vraie tension – et des personnages principaux mourir.

Les débats du lendemain au café

Dimanche, à la cérémonie des Emmys, il y avait en face «Better Call Saul», «Pose», «Bodyguard», «Succession», «Killing Eve», «Ozark» et «This Is Us». Bien meilleures, vraiment? Laquelle de ces séries a suscité tant de spéculations avant son retour? Laquelle a fait débattre des millions de téléspectateurs, souvent épuisé par le Binge-watching (ndlr visionnage longue durée), au café, le lendemain matin de sa diffusion? Laquelle a su se démarquer mondialement dans un paysage médiatique toujours plus large? Aucune.

On pourrait penser que l'Academy of Television Arts and Sciences n'a pas récompensé la saison 8 mais l'ensemble de «Game of Thrones» une dernière fois, symboliquement. Dans ce cas, «Veep», qui faisait également ses adieux après 7 saisons, ne se serait pas fait souffler l'Emmy de la meilleure série télévisée comique par «Fleabag». La qualité des ultimes épisodes de «GoT» ont bel et bien pesés dans la balance.

Avec les prix techniques, «Game of Thrones» a remporté pour la troisième fois 12 Emmy Awards. En huit saisons, la série a reçu 160 nominations et est repartie avec 59 statuettes. Du jamais vu. On prend le pari qu'on ne reverra pas ça de si tôt.