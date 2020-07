Gants et masques polluent les grands fleuves européens

Environnement

La Fondation Tara, qui tente de protéger les océans, alerte sur la découverte de matériel lié à la crise sanitaire dans sept grands fleuves du continent au mois de juin.

Les scientifiques ont retrouvé masques et gants systématiquement sur les berges et les plages de sept fleuves européens, lors de prélèvements en juin.

Des masques de protection et des gants ont été retrouvés dans sept grands fleuves européens en juin, a indiqué dimanche une porte-parole de la Fondation Tara. L’organisme de protection des océans alerte sur le danger de cette pollution plastique liée à la crise sanitaire.

«Les scientifiques des laboratoires partenaires» de Tara ont «retrouvé masques et gants systématiquement» sur les berges et les plages de sept fleuves européens, lors de prélèvements effectués «au mois de juin», a déclaré Romy Hentinger, responsable du plaidoyer et de la coopération internationale de la fondation, sur la radio française France Inter.