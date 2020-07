Gare aux jouets défectueux vendus sur Internet

Danger

La majorité des jeux pour enfants achetés en ligne seraient «non conformes» et risqués, selon le secteur européen du jouet.

Sur près de 200 jouets sans marque achetés à des vendeurs tiers sur quatre «marketplaces» en Europe, «97% ne sont pas conformes à la Directive européenne relative à la sécurité des jouets et (que) 76% des jouets testés présentent des défauts qui les rendent dangereux pour les enfants dès l'âge de 6 mois», affirment dans un communiqué commun de la Fédération française des industries jouet et puériculture (FJP) et Toy industries of Europe (TIE).