Hockey sur glace

Ge/Servette tombe le masque

Le club grenat va permettre à ses fans d’afficher ses couleurs lors de la reprise du championnat, début octobre. D’autres équipes helvétiques devraient suivre le mouvement…

C’est notamment le cas à Genève où du grenat figurera désormais sur le visage des supporters, du staff et des joueurs. S’il semblait quelque peu déplacé de sauter sur cette opportunité en pleine crise du Covid il y a trois mois et demi, les Grenat ont changé d’avis, après l’annonce du port obligatoire début octobre à la reprise du championnat. Quitte à se protéger, autant afficher ses couleurs!

«Dans un premier temps, on en a commandé 3000, et selon la demande, on en reprendra, explique Philippe Rigamonti, directeur administratif de Ge/Servette. Après, notre but n’est pas de réaliser des bénéfices mais de juste rentrer dans nos frais.» Alors que les dirigeants des Grenat espèrent pouvoir accueillir 4200 spectateurs aux Vernets, une partie de ces modèles seront offerts aux VIP et d’autres vendus afin de reverser une somme à des œuvres caritatives et des personnes démunies, sachant que le Covid a touché beaucoup de monde.