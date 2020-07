Hockey sur glace

Genève et Lausanne ne sont séparés que de 60 kilomètres

Sitôt l’annonce de la mise au placard de Chris McSorley officielle, les spéculations ont commencé. Et il y a une part de vérité.

Historiquement, Genève-Servette et le Lausanne HC sont liés. Cela ne fait plaisir à personne, mais c’est un fait. Géographiquement, les deux clubs partagent le même lac. Ils partageaient le même propriétaire à un certain moment. Et nombreux étaient les joueurs à avoir évolué dans les deux organisations. Est-ce ce passé commun qui rend inévitable la rumeur d’une arrivée de Chris McSorley à Lausanne? Pas que.