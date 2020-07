Genève: pistes cyclables provisoires prolongées de 60 jours

Transports

Ce nouveau délai doit permettre d'assurer «une jointure temporelle» cohérente avec la future mise en place d'aménagements cyclables durables et de qualité, expliquent les autorités genevoises.

La polémique qu'a soulevée à Genève la création de bandes cyclables provisoires ne devrait pas s'éteindre de sitôt. Vendredi, le canton et la Ville indiquent que ces aménagements seront prolongés de 60 jours supplémentaires, à compter du 8 juillet.

Ce nouveau délai doit permettre d'assurer «une jointure temporelle» cohérente avec le démarrage de plusieurs chantiers visant à mettre en place des aménagements cyclables durables et de qualité, relèvent le département cantonal des infrastructures et le département municipal de l'aménagement, des constructions et de la mobilité.