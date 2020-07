Coronavirus

Genève ordonne la fermeture de toutes les boîtes de nuit

Les autorités genevoises ont annoncé ce vendredi que les discothèques devaient rester fermées au moins jusqu’au 23 août. Dans les bars, il faudra consommer assis.

Genève impose des mesures plus restrictives afin de freiner la propagation du coronavirus. Le canton a ordonné vendredi la fermeture de toutes les boîtes de nuit, discothèques, dancings et cabarets avec effet immédiat. «Pas de gaété de coeur», a admis Mauro Poggia, conseiller d’Etat chargé de la Santé.

Cette semaine, 225 nouveaux cas ont été diagnostiqués positifs et 14 personnes sont actuellement hospitalisées, selon la médecin cantonale Aglaé Tardin. Durant la même période, le pourcentage de tests positif est passé de 2% à 9%. Et 40% des personnes positives ont été contaminées dans plus de vingt lieux festifs du canton, relève le Conseil d'Etat. La Dre Tardin a indiqué qu’il n’y avait pas d’importation importante de cas en provenance des destinations de vacances ou autres. Autre fait inquiétant pour les autorités, le transfert. «En juin, ce sont principalement des jeunes qui se sont infectés. Aujourd’hui, on constate que davantage de personnes plus âgées sont également touchées», a-t-elle révélé.