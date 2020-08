Témoignage Genevois disparu: «Mon frère était coincé sous un arbre, il a été amputé»

Aurèle Donis, 34 ans, a été retrouvé huit jours après sa disparition début juillet, alors qu’il séjournait au Tessin. C’est un habitant de la région qui l’a découvert dans un ravin, incapable de se mouvoir, piégé par un tronc.

Durant huit jours, la famille d’Aurèle Donis a espéré de toutes ses forces. En vacances au Monti di Motti (1062 m d’altitude), non loin de Locarno, le trentenaire s’est évanoui dans la nature le 3 juillet au matin. Sa mère et l’une de ses sœurs, accompagnée de son fils, l’ont signalé à la police tessinoise afin que cette dernière lance un avis de recherche, puis un second avec d’autres photos. Le 11 juillet enfin, ses proches, qui viennent de prendre la route du retour direction Genève, reçoivent un appel des forces de l’ordre. Ils sont à Bellinzone. Le disparu a certes été retrouvé, mais son état de santé est très préoccupant.