11.07.2020 à 13:15

Geoffroy Serey Die, le douzième homme

Football

Le milieu ivoirien n'a plus le droit de jouer cette saison. Mais il pèse de toute son influence et de tout son caractère sur le FC Sion.

par Sport-Center

Le sourire sur les visages de Geoffroy Serey Die et Pajtim Kasami après la victoire de mercredi contre Bâle.

Un mois est demi après, il est toujours difficile de concevoir que le FC Sion ait uniquement cherché à servir ses intérêts en rapatriant Geoffroy Serey Die à la fin mai. Parce que l'impression générale est et restera que les Valaisans ont surtout desservi ceux de son grand rival Neuchâtel Xamax en le privant de son moteur, d'un de ses leaders. Reste que plus le temps passe et plus la frontière entre belle opération et mauvais tour semble étroite. Parce que l'Ivoirien manque peut-être un peu moins que prévu aux Neuchâtelois, qui se sont découverts un milieu à trois Kouassi-Ramizi-Araz vraiment intéressant. Parce que, surtout, Serey Die ne constitue pas le poids mort interdit de jouer qu'il aurait pu être à Sion.

Sa situation contractuelle n'a évidemment pas changé. Pour lui, les matches officiels recommenceront la saison prochaine, pas avant. On l'a su dès l'annonce de son transfert, on s'y attendait, lui peut-être un peu moins. Ou disons qu'il se raccrochait à l'infime espoir que son président trouve une solution et contourne le règlement pour lui permettre d'aider ses nouveaux coéquipiers à se sortir d'une saison compliquée. Cela n'a pas été le cas et, mine de rien, le demi de 35 ans semble en avoir souffert.

Pas de différences

On peut penser que c'est cette obligation de rester au repos forcé qui a rendu Geoffroy Serey Die aussi omniprésent. Puisqu'il ne peut pas être sur le terrain, il compense en occupant toujours plus de place dans la vie du club. À chaque entraînement et à chaque match à domicile, il est là. Les déplacements, ils les effectuent aussi, que ce soit à Bâle ou à Saint-Gall. Crampons aux pieds ou non, dans le vestiaire, il est une voix écoutée. Il se mêle aux discussions, pointe du doigt ce qui ne va pas, pose son bras sur l'épaule des plus jeunes comme des plus anciens. Les remet à l'ordre, aussi, quand ça ne va pas.

«Il parle à tout le monde de la même manière. Il ne fait pas de différences entre les joueurs, glisse Tim Guillemin, le responsable communication du club. Qu'il discute avec un junior ou un gars qui possède une Coupe du monde à son actif, il choisira les mêmes mots.» Des mots souvent loin d'être mâchés, parfois difficiles à entendre, mais qui font mouche. Ce n'est pas un hasard si Pajtim Kasami s'est précipité dans ses bras après avoir marqué le seul but de la rencontre, mercredi contre Bâle. «C'était une manière de l'associer à mon but, parce que Serey est toujours là, derrière nous, à nous encourager. J'aimerais tellement jouer à ses côtés...»

Des discussions et pas mal d'engueulades

Pour ça, il faudra attendre. Mais même hors du terrain, l'Ivoirien n'est jamais bien loin. À St-Gall, il s'était positionné à quelques mètres de son banc, tout en bas de la tribune principale du Kybunpark. De là, il était sûr que ses encouragements seraient entendus. D'ailleurs, il n'avait pas manqué de donner de la voix après les deux buts inscrits trop rapidement par les Saint-Gallois. Un appel à la positivité qui s'était traduit en acte, puisque les Valaisans avaient dès lors montré un tout autre visage. «Il est une voix qui compte dans le vestiaire. Il conseille, oriente, corrige. Comment cela se traduit? Par des discussions et... pas mal d'engueulades aussi», sourit le gardien Kevin Fickentscher.

Ce jour-là, on l'avait aperçu remonter les escaliers en compagnie de Christian Constantin. Gestuelle dynamique, foudre dans les yeux, Geoffroy Serey Die lui expliquait son fait comme s'il s'agissait de n'importe qui. Un coéquipier ou son meilleur ami. De la même façon qu'il soutenait la discussion avec le directeur général, Marco Degennaro, trois jours plus tôt à Tourbillon à l'occasion de la venue de Lucerne. Sans filtre, avec le franc-parler qui le caractérise.

Au moment d'embaucher le combatif milieu de terrain, Christian Constantin avait révélé l'existence d'une sorte d'entente secrète entre les deux hommes. Un accord qui voulait que l'Ivoirien termine sa carrière au FC Sion. Info ou intox? On ne saurait juger. Mais le lien profond entre le joueur et le club n'est pas usurpé, c'est une certitude.