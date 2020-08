Liban

George et Amal Clooney donnent 100 000 dollars pour Beyrouth

Le couple a décidé de faire un don généreux pour les sinistrés de l’explosion survenue mardi 4 août. La somme sera répartie entre trois associations caritatives.

Le couple star a partagé cette somme entre trois associations qui œuvrent à secourir les personnes touchées par cette tragédie alors que les bilans font état de pas moins de 137 morts et de plus 5000 blessés.

«Profondément inquiets»

«Nous sommes tous les deux profondément inquiets pour la population de Beyrouth et par la dévastation à laquelle ils font face depuis quelques jours, ont déclaré George et Amal Clooney, cette dernière étant née dans la capitale libanaise, dans un communiqué publié par Entertainment Tonight. Nous avons trouvé trois associations caritatives qui fournissent les aides essentielles sur le terrain: Lebanese Red Cross, Impact Lebanon, et Baytna Baytak. Nous allons donner 100 000 dollars à ces trois structures et nous espérons que d’autres aideront comme ils le pourront.»