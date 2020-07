George R.R. Martin publiera-t-il la fin du «Trône de Fer» en 2021?

Livre

Sur son blog, l'auteur a confirmé qu’il avançait bien dans l'écriture «The Winds of Winter», le sixième tome de la saga, grâce au confinement.

«Je passe de longues heures chaque jour sur «The Winds of Winter», et je progresse constamment, écrit-il sur son blog. J’ai terminé un nouveau chapitre hier, un autre il y a trois jours, et un autre la semaine précédente. Mais non, cela ne veut pas dire que le livre sera fini demain ou publié la semaine prochaine. Cela va être un énorme livre et il y a encore du chemin à faire.»