Bienne

Gery n’est plus interdit de périmètre, sa copine si…

Des interdictions de s’asseoir sont prononcées en dépit d’une pétition: rien ne change devant la gare.

Le jeu du chat et de la souris se poursuit à Bienne, entre les sans domiciles fixes et les policiers. Le terrain: la place de la Gare, dans l’espace public. L’enjeu: le sort des démunis accusés d’entraver le sentiment de sécurité des passants.



Selon la police, des passants se sont visiblement sentis «irrités» et «dérangés»: l’ordre public a été troublé, comme l’a relevé le directeur de l’Action sociale et de la Sécurité Beat Feurer. «On ne fait de mal à personne», assurent Gery et sa compagne. C’est elle, désormais, qui est interdite de périmètre: «On m’a prise pour la complice d’un larcin commis à la Coop de la gare: le vol d’une bière et d’un sandwich», dit-elle.