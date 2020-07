Ghislaine Maxwel sera face à la justice vendredi déjà

Etats-Unis

L'ex-collaboratrice de Jeffrey Epstein est accusée d'avoir « contribué aux agressions sexuelles sur mineures» dont son patron défunt a été l’objet.

«Risque extrême de fuite»

Mme Maxwell est accusée d'avoir «aidé, facilité et contribué aux agressions sexuelles sur mineures de Jeffrey Epstein», de 1994 à 1997, en recrutant pour lui de jeunes adolescentes désargentées âgées de 14 ans et plus, et en participant parfois directement aux agressions.