Affaire Epstein

Ghislaine Maxwell plaide non coupable et reste en prison

Ghislaine Maxwell a été inculpée pour avoir «aidé, facilité et contribué aux agressions sexuelles sur mineures de Jeffrey Epstein».

Ghislaine Maxwell était la collaboratrice et amante de Jeffrey Epstein, le financier new-yorkais retrouvé mort en prison en août 2019.

L’ancienne collaboratrice et amante du financier Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a plaidé mardi non coupable de trafic de mineures et d’incitation à la prostitution devant un juge fédéral de Manhattan. Elle devra rester en prison dans l’attente de son procès.