Ghislaine Maxwell propose une caution de 5 millions de dollars

Affaire Epstein

Ghislaine Maxwell a été inculpée d’avoir «aidé, facilité et contribué aux agressions sexuelles sur mineures de Jeffrey Epstein».

Ils assurent que beaucoup de ses proches sont aux Etats-Unis et non à l’étranger, et qu’elle ne s’était faite discrète depuis l’arrestation de Jeffrey Epstein en juillet 2019 que pour échapper aux médias et se protéger, après avoir reçu notamment des «menaces de mort».