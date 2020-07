Justice

Ghosn évoque un obstacle technique à son audition en France

L’ex-patron de Renault-Nissan qui a fui au Liban après son arrestation au Japon devait être entendu par la justice française le 13 juillet.

«Mes avocats discutaient avec le juge d’instruction des conditions de cette audition depuis des semaines. Il y a un obstacle technique. Mon passeport est entre les mains du procureur général au Liban, car le Japon a émis un mandat d’arrêt international me concernant. Je souhaite aussi avoir la certitude que ma sécurité est assurée et que l’on me garantit une liberté de circulation», a expliqué Carlos Ghosn, précisant que pour se rendre en France il doit «traverser d’autres pays».