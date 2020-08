Gianni Infantino assure n’avoir «rien à cacher»

Equinoxium 07.08.2020 à 15:32

Il y a quand même un très gros soucis dans toutes ces déclarations de bonne foi où ces messieurs sont dans l'incapacité de se souvenir d'une troisième rencontre...! Fallait tout de même que ça soit sérieux pour reproduire plusieurs fois le même scénario. On parle ici de personnes qui doivent - en principe - avoir des contacts téléphoniques, des envois de courrier électronique, gérer des agendas de ministres, informer des secrétaires... Aucune note, aucune trace et soudaine amnésie collective dans un contexte judiciaire avec de potentielles conséquences graves. On peut largement supposer que ces trois rendez-vous n'avaient pas pour but de boire un verre à la buvette du coin pour préparer un barbecue familial et élaborer un plan de cuisson... Certes la présomption d'innocence doit être respectée, mais on résiste guère aux grandes interrogations... Selon le Ministère public de la Confédération, 25 procédures pénales ont été ouvertes depuis 2015 dans le domaine du football mondial.