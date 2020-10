France : «Gilets jaunes»: crainte de violences à Paris

Les autorités françaises ont annoncé le déploiement d'un dispositif sécuritaire important samedi dans la capitale, alors que les «gilets jaunes» se mobilisent encore.

Près de six mille «gilets jaunes», selon le ministère de l'Intérieur, ont défilé en France samedi lors de l'acte 33, qui marque un nouveau recul de la mobilisation. (Samedi 29 juin 2019)

La nouvelle mobilisation des «gilets jaunes» coïncide avec les Journées du patrimoine et la marche pour le climat. Le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police craignent un retour des violences dans les rues de la capitale, épargnées par les débordements depuis le 16 mars, et le saccage de magasins sur la prestigieuse avenue des Champs-Elysées.