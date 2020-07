Gilles Simon égratigne Roger Federer

Tennis

Dans une interview à «L’Equipe», le Français regrette le manque d’implication du Bâlois et défend l’action de Djokovic.

«On a perdu Federer en route»

Simon pense encore que le travail de Djokovic à la tête du conseil des joueurs est excellent, notamment les combats pour les prize money dans les challengers et les qualifications. «Il se trouve que, pour Federer, on ne parle que de ses qualités. Et que des défauts de Novak. C’est le jeu médiatique qui veut ça. Je me dis que Novak essaie de s’attaquer à des dossiers compliqués dans l’intérêt des joueurs en général. Et j’étais embêté par cette histoire de l’Adria Tour car, en faisant une énorme erreur, tout ce travail tombe à l’eau. C’est désormais facile de dire: "Surtout n’écoutez plus Novak!"»