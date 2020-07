Actualisé il y a 1h

Environnement

Gisele va planter 40 000 arbres pour ses 40 ans

Le mannequin est toujours très impliqué lorsqu’il s’agit de s’occuper de notre planète. Elle vient de lancer une nouvelle initiative pour sauver la forêt amazonienne.

par Cover Media & LeMatin.ch

Gisele B ü ndchen fête ses 40 ans ce lundi 20 juillet. Instagram

Gisele B ü ndchen a promis d ’ aider à régénérer la forêt amazonienne en plantant 40 000 arbres pour ses 40 ans. L e mannequin, connu pour son engagement envers l ’ environnement, a annoncé son initiative ce week-end pour marquer son passage du cap de la quarantaine, lundi.

«J ’ ai l ’ impression qu ’ un nouveau chapitre de ma vie commence, et je voulais le célébrer de manière significative, alors j ’ ai décidé de planter des arbres. Je plante des arbres pour différents projets depuis des années, car c ’ est la meilleure façon que je connaisse pour redonner à m ère Nature » , a-t-elle écrit sur Instagram à côté d ’ un diaporama de clichés la montrant, elle et sa famille, en train de planter des arbres.

Son mari Tom Brady a aussi fait un don

« Cette année, ma famille et moi avions prévu de planter des arbres dans la forêt amazonienne au Brésil mais, comme nous le savons tous, ce n ’ est pas possible pour le moment. Ensuite, j ’ ai eu une autre idée! Et si je pouvais trouver un moyen pour que les autres puis s ent m ’ aider à planter des arbres là-bas?» Le top a mis en place un site internet afin que sa famille, ses amis et ses fans puissent donner des arbres à l ’ occasion de son anniversaire. Elle arrive en tête du classement des donateurs sur le site, après avoir fait don de 40 000 arbres, et elle est suivie par son mari Tom Brady, le père de ses enfants Benjamin, 10 ans, et Vivian, sept ans, qui a fait don du même montant.