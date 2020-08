il y a 1h

Sport Google aide à trouver quelle chaîne diffuse le match

Le moteur de recherche permet désormais aux États-Unis de savoir où regarder une partie de basket ou de baseball. Une option qui pourrait être utile en Europe.

par Michel Pralong

Sur quelle chaîne passe la rencontre entre les LA Clippers et les Dallas Mavericks? Merci Google! AFP

La guerre entre les chaînes de télévision pour acquérir les droits de diffusion des rencontres sportives est de plus en plus dure. Preuve en est l’annonce récente que la SSR (et donc la RTS) ne pourrait plus diffuser les matches de football de la Ligue des champions dès la saison 2021-2022, les prix étant devenus trop astronomiques pour elles.

Chacun essaie donc de récupérer des parts de gâteau, ce qui fait que, parfois, les matches d’une même compétition, qu’il s’agisse d’un grand tournoi ou d’une saison entière, sont répartis entre plusieurs chaînes. Comment dès lors savoir où trouver telle ou telle rencontre, quitte à zapper sur une chaîne étrangère?

Un service appelé à se développer

Aux États-Unis, le problème devrait être résolu puisque le moteur de recherche Google a annoncé le 13 août dernier avoir ajouté de nouvelles fonctionnalités. Celles-ci permettent de savoir, en tapant «où regarder…» et le nom d’une équipe, quelle chaîne diffusera ses prochains matches. Cela ne concerne pour l’instant que les rencontres de baseball de MLB et celles de basket de NBA, ceci sur les grands networks et les réseaux câblés. Mais Google annonce qu’il ajoutera d’autres sports et où les voir en streaming, également.