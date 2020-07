Gros échange entre la Juve et le Barça

Football

Barcelone et la Juventus Turin ont officialisé lundi une transaction cinq étoiles avec l'arrivée en Italie du Brésilien Arthur, remplacé en Catalogne par le Bosnien Miralem Pjanic.

La transaction, annoncé imminente depuis quelques jours par la presse des deux pays, met en jeu des sommes importantes: le milieu brésilien quitte l'Espagne contre 72 millions d'euros (plus 10 de bonus), son homologue bosnien fait ses adieux à la «Vieille Dame» contre 60 millions d'euros (plus 5 de bonus). Cela place cet échange à des hauteurs comparables à celles atteintes par l'activation de l'option d'achat de l'Argentin Mauro Icardi (Inter Milan) au Paris SG et l'arrivée de l'Allemand Timo Werner (Leipzig) à Chelsea, les deux principaux accords de cette période post-coronavirus dans le football jusque-là.