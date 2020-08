Football

Guillaume Faivre: «Il ne faut pas tout remettre en question»

Avant le barrage opposant le FC Thoune au FC Vaduz vendredi (18h15), le dernier rempart neuchâtelois du club de l’Oberland se montre confiant.

Malgré une très belle deuxième partie de saison, le FC Thoune a terminé son championnat de Super League à l’avant-dernière place, synonyme de barrages contre le FC Vaduz (vendredi à 18h15). Coiffés au poteau d’un petit point par le FC Sion, les joueurs de l’Oberland ne veulent pas se laisser aller à la frustration. Le groupe est conscient d’avoir su hausser son jeu pour se donner une chance de rester dans l’élite du football suisse. Ils comptent bien continuer sur cette belle lancée et se défaire du FC Vaduz, comme le souligne leur dernier rempart, le Neuchâtelois Guillaume Faivre.

L’équipe va bien. Cette semaine, nous avons senti un état d’esprit positif à l’entraînement. Il a quand même fallu gérer une grande frustration après ce match contre Zurich. Mais il ne faut pas tout remettre en question, loin de là. Il est important de souligner que nous sommes toujours invaincus depuis sept matches. Cette bonne série, depuis le mois de janvier, doit aussi nous donner de l’assurance pour ses deux barrages. Notre état d’esprit est positif, nous sommes confiants et focalisés sur nous-même.

Malgré cette dernière ligne droite remportée de justesse par le FC Sion, vous restez lucides et focalisés sur les points positifs?

Absolument, et il faut aussi voir cela comme une chance. À nous de prendre le meilleur des deux matches pour atteindre notre objectif! L’épée de Damoclès du barrage était présente depuis janvier et nous savions que ce serait compliqué. Nous avons réalisé un deuxième tour incroyable, mais le FC Sion a obtenu les points qu’il fallait au bon moment. Ils ont aussi su profiter de l’avance qu’ils avaient à la pause hivernale. Il nous a manqué peu de choses mais nous restons sur notre belle lancée, forts de notre état d’esprit positif.

Les dirigeants croient en nous et sont toujours derrière nous pour nous soutenir, comme le staff, nos fans et notre entourage. Du côté de l’équipe, c’est très important de ressentir ce soutien. Maintenant la relégation comporte beaucoup de conséquences et nous préférons ne pas y penser pour le moment. Si cela devait arriver, nous ferons le point en temps voulu. Mais nous croyons vraiment dans nos chances de maintien.