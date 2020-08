FOOTBALL

Guillaume Faivre: «Là, maintenant, il ne reste qu’un grand vide»

Relégué en Challenge League après dix ans de présence dans l’élite, Thoune est passé à côté de ces barrages remportés par Vaduz. Son gardien tente d’expliquer pourquoi. «Mentalement, on n’avait plus d’énergie».

Si Thoune a pareillement craqué en barrages après avoir fait, semble-t-il, le plus dur en laissant loin derrière lui Xamax, c’est probablement parce que ses joueurs ne s’y étaient pas préparés, convaincus de pouvoir se sauver en accrochant la 8e place synonyme de maintien assuré. «On était tous convaincus de pouvoir s’en sortir directement, confirme son portier. Il y avait là comme une conviction ressentie dans tout le club, partagée par tout le monde. On y croyait tellement. Après le dernier match à Zurich (ndlr : 3-3, après avoir été mené 3-0), la déception n’en a donc été que plus énorme et difficile à surmonter. Dès l’instant où il a fallu repartir, un manque de fraîcheur mentale nous a rattrapés. Les barrages, c’est déjà autre chose, une toute autre pression compte tenu des enjeux. Très peu de joueurs, chez nous, possédaient cette expérience. Mentalement, on a vu que l’on n’avait plus assez d’énergie…»