Guy Carlier très aminci: il rassure sur son état de santé

Après avoir posté deux photos où il apparaît très amaigri, l’ex-chroniqueur de 71 ans a pris la parole sur Twitter pour confirmer que tout va bien.

Voilà plusieurs années que Guy Carlier se bat contre la boulimie. Comme il l’a raconté à plusieurs reprises, c’est en 2006, qu’il a décidé de se reprendre en main après avoir eu un électrochoc: «Quand ma compagne de l’époque est rentrée et m’a trouvé sur le sol recouvert de spaghettis sans que je puisse me relever… c’était l’humiliation de trop pour elle. Et pour moi, ça a été le déclic pour que je téléphone au nutritionniste Jean-Michel Cohen. On était en 2006-2007. Il m’a fait enfermer pendant neuf mois dans une clinique où l’on soigne les addictions. Il m’a sauvé la vie», avait-il confié à «Télé Star».