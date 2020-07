Instructif

Gwyneth Paltrow: cette idole qui lui a appris à faire une fellation

L’actrice a confié à Rob Lowe combien elle vénérait son épouse, Sheryl Berkoff, quand elle était ado et ce que celle-ci lui avait alors enseigné.

«La meuf la plus cool»

«Elle (Sheryl) sortait avec Keanu Reeves, qui était mon crush parmi les célébrités, et elle était tellement cool, s’est souvenue Gwyneth Paltrow. Elle savait que je me cachais pour fumer et elle venait fumer avec moi derrière le bungalow. Elle m’a expliqué comment faire une fellation… je l’idolâtrais. Je trouvais que c’était la meuf la plus cool de tous les temps.»