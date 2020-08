Mariage

Gwyneth Paltrow et Chris Martin ont «tout essayé»

L’actrice assure qu’elle et le leader de Coldplay avaient vraiment tout fait pour sauver leur couple. Mais, comme elle l’a écrit dans un texte publié par «British Vogue», après trois années à prendre sur eux, force était de constater que la rupture était déjà consommée depuis longtemps.

Chris Martin et Gwyneth Paltrow se sont mariés en 2003 et ont eu une fille, Apple, en 2004. Moses est né deux ans plus tard.

«Entre le jour où j’ai su et le jour où nous avons finalement révélé la vérité, nous avons tout essayé… Nous ne voulions pas échouer. On ne voulait laisser personne tomber. On voulait désespérément éviter de blesser nos enfants. On ne voulait pas perdre notre famille. Les questions, qu’elles soient philosophiques ou stratégiques, semblaient insondables: qui dormirait où, qui s’occupe du bain, qu’est-ce qu’on dit aux enfants? Je me suis mise dans toutes les positions imaginables pour éviter d’y répondre», écrit-elle dans British Vogue. Et confie encore: «Mais un jour, malgré nos efforts, je me suis rendu compte que je n’étais pas devant un embranchement. Je m’étais engagée sur le chemin. Presque sans s’en rendre compte, nous avions divergé. On ne se retrouverait jamais plus ensemble sur la même route.»