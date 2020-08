Haïti: situation humanitaire inquiétante

Crise politique

L'ONU s'inquiète de problèmes de santé et de malnutrition en Haïti où le mouvement de contestation contre Jovenel Moïse s'étend.

«Les structures de santé ne peuvent plus être ravitaillées correctement, mettant la vie de nombreux enfants, femmes et hommes en danger», s'alarme dans un communiqué le coordonnateur humanitaire de l'ONU en Haïti.

Mouvement de protestation

Lundi, ce sont les ouvriers du textile qui ont rejoint ce mouvement. Ils sont descendus dans les rues pour exiger la démission immédiate de Jovenel Moïse. Des centaines de policiers et de citoyens solidaires à leur cause ont aussi exceptionnellement manifesté dimanche dans la capitale pour revendiquer de meilleurs salaires et le droit de créer un syndicat. Dans un pays où plus de 60% de la population survit avec moins de deux dollars par jour, l'inflation a franchi la barre des 20% en août alors que la monnaie nationale a perdu un tiers de sa valeur face au dollar américain en à peine un an.