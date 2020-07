Harcèlement sexuel: accusé, le maire de Séoul se serait suicidé

Drame

Park Won-soon, dont le corps a été découvert vendredi matin, a longtemps été considéré comme un candidat potentiel à l'élection présidentielle en Corée du Sud.

Le maire de Séoul, longtemps considéré comme un candidat potentiel à l'élection présidentielle en Corée du Sud et dont le corps a été retrouvé dans la montagne, semble s'être suicidé après avoir été accusé la veille de harcèlement sexuel.

Park Won-soon, dont le corps a été découvert vendredi matin à la périphérie nord de Séoul, est le plus haut responsable politique du pays à être impliqué dans une affaire de harcèlement sexuel.

Dans une société sud-coréenne demeurée profondément patriarcale, le mouvement mondial #MeToo, contre les violences faites aux femmes, a fait tomber des dizaines de figures masculines éminentes et ce, dans tous les domaines.

Dans un message écrit à la main avec de l'encre et un pinceau, trouvé dans sa résidence officielle et rendu public, il a présenté des excuses très générales.

«Je suis désolé pour tout le monde», a-t-il écrit, demandant à être incinéré et que ses cendres soient dispersées sur la tombe de ses parents.

Celui qui ne cachait pas son désir de succéder au président Moon Jae-in en 2022, avait remporté trois scrutins en se faisant l'avocat de l'égalité des sexes et sociale.

Il m'a «harcelée sexuellement et a eu des gestes inappropriés durant les heures de travail», insistant notamment pour qu'elle le rejoigne dans la chambre à coucher attenante à son bureau, a raconté la victime présumée, selon un document présentant sa déposition à la police, transmis à l'AFP de source proche du dossier.

Après le travail, a raconté sa secrétaire personnelle depuis 2015, il lui envoyait via une messagerie «des selfies de lui en sous-vêtements accompagnés de commentaires obscènes».

«Peur et humiliation»

«J'ai essayé d'oublier, en supportant une peur et une humiliation énormes, en me disant que c'était dans l'intérêt de la ville de Séoul, de moi-même et du maire M. Park», a-t-elle dit, selon le document.