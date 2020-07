États-Unis

Haro sur Biden: Trump en campagne depuis la Maison-Blanche

La conférence de presse donnée mardi soir par le président dans les jardins de la Maison-Blanche s’est transformée en meeting de campagne.

«J’ai du mal à croire que je sois en train de lire ça!» lance-t-il. «Écoutez ça!» dit-il un peu plus tard. Diplomatie? «Toute la carrière de Joe Biden a été un cadeau pour le parti communiste chinois! (…) Biden s’est rangé du côté de la Chine contre l’Amérique d’innombrables fois!» Immigration? «Tous les habitants d’Amérique du Sud vont débarquer!» Les forces de police? «Des choses terribles se passent à New York, j’adore New York, ça me désole.»