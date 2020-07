États-Unis

Harry et Meghan portent plainte pour des photos volées de leur fils

Le duc et la duchesse de Sussex accusent des paparazzis d’avoir photographié Archie à leur insu dans le jardin de leur résidence à Los Angeles.

«Aucun drone, hélicoptère ou téléobjectif ne remet ce droit en cause. Le duc et la duchesse de Sussex déposent cette plainte pour protéger le droit à l’intimité de leur jeune fils (…) et pour découvrir et stopper ceux qui cherchent à profiter de ces actes illicites», déclare l’avocat du couple princier, Michael J. Kump, dans un communiqué.