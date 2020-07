Harry Potter va apporter sa magie à un club anglais

Rugby

Les Leicester Tigers ont annoncé la venue d’un joueur portant exactement le même nom que le héros créé par J. K. Rowling.

«J’ai envisagé de changer de le changer mais c’est mon nom, indiquait l’intéressé il y a un an à Behind The Ruck. Il me définit, d’une certaine manière, et je ne vois pas pourquoi je le changerais maintenant. Je suis Harry Potter!» Il avait également fait la lumière sur l’origine de son nom: «Je suis né peu après la sortie du premier livre, mais mes parents ne le connaissaient pas. C’était aussi avant les films, quand tout est devenu fou.»