Harvey Weinstein souffre d'une infection aiguë de la région génitale

USA

L'ancien magnat de Hollywood, qui a été condamné à 23 ans de prison, est affligé de la gangrène de Fournier, une infection qui frappe les diabétiques et les hommes d'âge moyen.

Le producteur de cinéma Harvey Weinstein a confirmé mardi qu'il ne témoignerait pas lors de son procès pour agressions sexuelles. Cela ouvre la voie aux plaidoiries finales et aux délibérations. (mardi 11 février 2020)

Dans un rapport rédigé par Graydon Carter, le rédacteur en chef du magazine «Vanity Fair», on apprend qu'il s'agit d'«une infection aiguë de la région génitale qui frappe les diabétiques et les hommes d'âge moyen. Certains patients ont besoin de greffes de peau pour réparer la zone touchée. Les cas plus extrêmes peuvent nécessiter une ablation des testicules. La détérioration de la fonction sexuelle est un autre effet secondaire courant.»