Hausse des condamnations de mineurs en 2019

Augmentation

Près de 15'000 jugements ont été prononcés l’an dernier contre des mineurs, soit une hausse de 6%, a indiqué ce lundi l’Office fédéral de la statistique. La plus forte augmentation concerne les infractions au code pénal et à la loi sur la circulation routière.

Le nouveau régime des sanctions, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, a rétabli les courtes peines privatives de liberté avec sursis. Comme attendu, les peines de ce type sont en forte augmentation: leur nombre est passé de 61 en 2017 à 2733 en 2018 et à 3507 en 2019.

Peine pécuniaire avec sursis

Malgré cette hausse, les peines privatives de liberté avec sursis ne représentent que 6% des condamnations d’adultes. La sanction la plus fréquente reste la peine pécuniaire avec sursis. Elle constitue la peine principale dans 69% des condamnations prononcées en 2019.

Travail d’utilité publique

L’amende et la privation de liberté, qui ne peuvent être infligées qu’à partir de l’âge de 15 ans, ont été prononcées respectivement dans 26% et 7% des condamnations concernant les 15-17 ans. Des mesures de protection – le plus souvent une assistance personnelle – ont été ordonnées dans 472 jugements.