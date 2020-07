Actualisé il y a 22h

Football

Henchoz: «Ces images ne font pas plaisir à voir»

Le coach de Xamax n’a pas apprécié le sprint de l’arbitre qui a laissé sur place ses défenseurs dimanche face à Thoune. Confessions avant le match à Sion mercredi.

par Sylvain Bolt

Stéphane Henchoz attend une réaction de ses joueurs, qui n’ont pas été à la hauteur dimanche face à Thoune (défaite 3-0). KEYSTONE

Stéphane Henchoz, que s’est-t-il passé face à Thoune dimanche?

Nous sommes passé à côté du match. Pas un seul joueur n’a joué à son niveau. Pas un seul des quinze joueurs qui a foulé la pelouse à Thoune n’a joué au niveau auquel il est capable de jouer. Alors certes, le contexte n’était pas favorable, avec une longue attente pour les tests samedi, juste avant notre départ pour Thoune. Les joueurs ont perdu de l’influx. Ce peut être une explication, mais en aucun cas une excuse! À partir de là, on va clairement devoir montrer autre chose demain au niveau de l’intensité et de l’engagement.

Ces images du sprint de l’arbitre qui humilie vos défenseurs ont-elles fait mal à l’ancien défenseur que vous êtes?

Je les ai vues ce matin. C’est effectivement quelque chose qui ne fait pas plaisir à voir. Que l’on soit défenseur ou attaquant, peu importe en fait. Ces images doivent amener une remise en question personnelle.

Cette déroute vous impose-t-elle de tirer des leçons au niveau de la composition de l’équipe?

Nous devons réfléchir par rapport aux performances individuelles des joueurs. Analyser quels joueurs sont capables de relever la tête demain soir. Et de jouer à leur véritable niveau.

Vous n’avez plus le droit à l’erreur face à Sion, une équipe avec laquelle vous avez débuté la saison…

Ce sera un peu le même genre de match que face à Thoune. Un match capital c’est sûr, vu les résultats du week-end passé. Nous devons faire des points. Tout le monde en a conscience… Entre deux équipes qui jouent leur survie, ce ne sera pas forcément le plus beau football au monde. Il y a une pression négative sur les deux équipes qui engendre de la frustration, des erreurs techniques et tout ce qui va avec. Face à Thoune, on a vu que l’envie de gagner les duels et le ballon a fait la différence. Thoune n’a de loin pas été incroyable, on leur a donné des buts.

Comment sentez-vous le groupe?

Après le match dimanche, il y avait de l’abattement et une grosse déception. C’est normal. Lundi matin, il a fallu relever la tête après ce gros coup. On doit se relever, on a pas le choix. On essaie de comprendre, surtout la façon dont nous avons perdu. Chacun doit réfléchir et faire son auto-critique personnelle.

«Aux joueurs présents cette saison de prouver qu’ils ont le même caractère que leurs prédécesseurs» Stéphane Henchoz, entraîneur de Neuchâtel Xamax

Quel est votre rôle dans ces moments critiques?

Je suis dans l’accompagnement pour rassurer les joueurs mais aussi dans l’exigence. La confiance est importante, on travaille là-dessus. On doit aussi se raccrocher à quelques éléments positifs. Depuis le nul face à Zurich et jusqu’à cet échec de dimanche, nous avions une bonne semaine au niveau de l’engagement.

Comment travaillez-vous l’aspect mental?

J’essaie de parler individuellement à mes joueurs depuis une semaine maintenant. En plus d’un travail mental collectif. Pour essayer de leur donner confiance et de les mettre dans les meilleures dispositions possibles.

Ce Xamax ressemble-t-il à celui de l’an passé?

La situation est comparable au niveau du classement. Mais l’équipe a complètement changé depuis douze mois. Il reste cinq ou six joueurs déjà présents l’année passée, mais la majorité de l’équipe n’a pas vécu les barrages. Nous avons d’autres joueurs, avec d’autres profils.

Ce groupe a-t-il moins d’arguments pour se maintenir?

(Il soupire). On verra. Les joueurs le montreront sur le terrain. La saison passée, les joueurs ont prouvé qu’ils avaient le caractère nécessaire pour faire le travail jusqu’à la dernière minute. Ils ont relevé un défi que beaucoup pensaient perdu d’avance. Les joueurs actuels n’ont pas vécu cette expérience. À eux de prouver qu’ils ont le même caractère que leurs prédécesseurs.

Certains joueurs ont-ils déjà rendu les armes?