États-Unis

Hollywood s’autocensurerait pour gagner le marché chinois

Un rapport accuse Hollywood de pratiquer toutes sortes d’altérations pour pouvoir atteindre les consommateurs chinois, comme de supprimer un drapeau taïwanais du blouson de Tom Cruise dans «Top Gun».

Influence du Parti communiste chinois

Seule une poignée de films étrangers sont diffusés chaque année en Chine, qui constituera bientôt le plus grand marché du film au monde. Des superproductions américaines comme «Avengers: Endgame» ou «Spider-Man: Far From Home» ont fait plus de recettes en Chine qu’aux États-Unis.