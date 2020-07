Norvège

Hommage numérique aux victimes de Breivik, neuf ans après

L’hommage rendu aux 77 victimes de l’extrémiste de droite a été diffusé en direct sur les chaînes de télévision et sur internet.

Le nombre de participants étant limité à cause de la crise sanitaire, les cérémonies ont été retransmises en direct sur les chaînes de télévision et sur internet.

«C’est bizarre et un peu douloureux de ne pas être tous ensemble aujourd’hui et de ne pas pouvoir se confier les uns aux autres, s’embrasser», a déclaré la présidente du groupe de soutien aux victimes, Lisbeth Kristine Røyneland, qui a elle-même perdu une fille de 18 ans sur Utøya.

«Le 22 juillet est l’exemple le plus abominable de notre époque que la haine peut conduire à la violence, les meurtres et le terrorisme», a-t-elle ajouté. «C’est pourquoi le savoir, combiné à l’engagement et l’empathie, est notre principale défense contre la haine et la violence».