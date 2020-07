Homme grièvement blessé suite à un accident

Finsterhennen (BE)

Un camion semi-remorque a percuté lundi le mur d'une maison à Finsterhennen (BE). Grièvement blessé, le conducteur a été héliporté à l'hôpital.

Le véhicule est entré en collision avec le mur d'un jardin et un véhicule parqué. Il a terminé sa course en s'écrasant contre le mur d'une ferme. Le conducteur, âgé de 73 ans, s'est retrouvé coincé dans la cabine.

Route bloquée plusieurs heures

L'Office des eaux et des déchets (OED) et un camion-citerne d'aspiration ont également été dépêchés sur les lieux en raison de liquide sur la chaussée. Un ingénieur et d'autres spécialistes se sont déplacés pour évaluer les dommages causés au mur de la maison et l'évacuation complète du camion.