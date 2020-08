Hong Kong: Joshua Wong privé d'élections

L'un des chefs du mouvement pro-démocratie à Hong Kong a annoncé mardi que sa candidature aux élections locales avait été invalidée.

Donald Trump a annoncé vendredi qu'il souhaitait mettre fin aux exemptions accordées à Hong Kong dans le cadre de sa relation spéciale avec les États-Unis désormais remise en cause. (29 mai 2020)

«Je condamne fortement le fait que le gouvernement se livre à un filtrage politique et à de la censure, et me prive de mes droits politiques», a déclaré l'étudiant en science politique de 22 ans dans un communiqué sur sa page Facebook.