Asie : Hong Kong: l'appel de Joshua Wong à Trump

Le militant pro démocratie Joshua Wong a demandé vendredi au président américain de soutenir les manifestants à Hong Kong.

Donald Trump a annoncé vendredi qu'il souhaitait mettre fin aux exemptions accordées à Hong Kong dans le cadre de sa relation spéciale avec les États-Unis désormais remise en cause. (29 mai 2020)

«Il est important d'ajouter une clause sur les droits humains dans les négociations commerciales et de mettre les manifestations de Hong Kong au programme de ces négociations. Surtout quand un centre international est menacé de lois d'urgence équivalentes à la loi martiale et d'envois de l'armée», a déclaré Joshua Wong, après avoir participé à une conférence à l'université Columbia, à New York.