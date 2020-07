Hong Kong se prépare à une «journée de colère»

Manifestations

La police de Hong Kong très inquiète des possibles violences qui pourraient survenir lors des célébrations du 70e anniversaire de la fondation du régime communiste.

«Les émeutiers radicaux sont en train d'élever leur niveau de violence. La profondeur et l'ampleur de leurs violences et de leurs projets montrent qu'ils se livrent de plus en plus à des actes de terrorisme», a-t-il accusé.