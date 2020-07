Diplomatie

Hong Kong: Trump décrète la fin du traitement préférentiel

En réponse à la loi de sécurité nationale à Hong Kong, le président américain a signé mardi une loi et un décret pour «faire rendre des comptes à la Chine».

Donald Trump a encore accentué mardi la pression sur la Chine, en annonçant la fin du régime économique préférentiel accordé par les États-Unis à Hong Kong et en signant une loi prévoyant des sanctions contre la «répression» dans le territoire chinois. Ces mesures répondent à l’imposition fin juin par la Chine d’une loi draconienne sur la sécurité nationale à Hong Kong.

«Aujourd’hui, j’ai signé une loi et un décret pour faire rendre des comptes à la Chine en raison de sa répression de la population de Hong Kong», a déclaré le président américain lors d’une conférence de presse décousue, au cours de laquelle il s’est aussi attaqué à plusieurs reprises à son adversaire démocrate Joe Biden. Le décret met fin au traitement préférentiel pour Hong Kong.

«Hong Kong sera traité comme la Chine: pas de privilège spécial, pas de traitement économique spécial et pas d’exportations de technologies sensibles», a-t-il dit. Il a ajouté n’avoir aucune intention de rencontrer le président chinois Xi Jinping pour apaiser les tensions.

Hémorragie des cerveaux

La loi sur l’Autonomie de Hong Kong, approuvée à l’unanimité par le Congrès, «donne à mon administration de nouveaux outils puissants pour faire rendre des comptes aux individus et aux entités impliqués dans la répression des libertés à Hong Kong», a souligné Donald Trump.

Ce texte voté début juillet par le Congrès vise non seulement les responsables chinois mais aussi la police de Hong Kong, en déclenchant obligatoirement des sanctions contre ceux qui seraient identifiés comme œuvrant pour restreindre les libertés. Point crucial, la loi américaine pénalise les banques qui, par leurs financements, contribueraient à l’érosion de l’autonomie de Hong Kong.

«Ingérence flagrante»

«Il s’agit d’une ingérence flagrante dans les affaires de Hong Kong et les affaires intérieures de la Chine», a dénoncé mercredi dans un communiqué le ministère chinois des Affaires étrangères, qui a condamné «fermement» l’initiative américaine. «Afin de sauvegarder ses intérêts légitimes, la Chine apportera la réponse nécessaire et imposera des sanctions aux personnes et aux entités américaines concernées», a-t-il averti.