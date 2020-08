Basketball

Houston est parvenu à étouffer les Bucks

Les Rockets ont fait tomber Milwaukee (120-116), dimanche en NBA, qui a également vu Boston avoir aussi le dernier mot, malgré un spectaculaire retour de Portland.

Antetokounmpo craque sur la fin

Boston a eu chaud

Pendant ce temps, les Spurs…

Les Wizards proches de la sortie

La perspective d’un barrage se réduit fortement à l’Est, avec la victoire du 8e Brooklyn contre le 9e Washington (118-110). Pour qu’il ait lieu, quatre victoires ou moins doivent les séparer. Or, on en est à 7. Il reste six matches à jouer pour chacun, autant dire que les Wizards n’auront quasiment plus droit à l’erreur en espérant que les Nets, eux, en commettent.