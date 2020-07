Actualisé 15.06.2020 à 05:11

Huawei P40: un navire amiral touché mais pas coulé

La premier smartphone de la marque chinoise à être privé de Google, tente de démontrer qu'on peut vivre sans le savoir-faire nord-américain. On s'est enrôlé et on a tenté de voir si on pouvait avoir malgré tout le beurre et l'argent du beurre.

par Jean-Charles Canet

Le Huawei P40 Pro. DR

Il est élégant, tout de métal et de verre composé. Il possède un magnifique écran tactile OLED de bord à bord. Il reconnaît votre visage et/ou votre empreinte digitale pour se réveiller. Il est surtout bardé de capteurs optiques Leica «Made in Germany» sur son dos afin de vous proposer parmi les meilleures performances photographiques du marché. Accessoirement, il peut servir de téléphone, de messager, d'assistant, de télécommande et d'à peu près tout ce que les applications permettent. Mais...

Le P40 Pro avec quelques points de référence qui donnent une idée de ses dimensions. (Image: dr)

Sorti officiellement en Suisse en avril dernier, le Huawei P40 ne serait qu'un smartphone haut de gamme de plus (le précieux s'offre à 999 francs et un modèle grand luxe, le P40 Pro+ se profile en juin à près de... 1400 francs) s'il ne se trouvait pas dans une étrange situation: celle d'être le premier modèle de la marque chinoise (du moins le premier à passer entre nos mains) privé des «Google Mobile Services» (GMS) en sortie d'usine.

Huawei, fabricant accusé par Donald Trump de tous les maux dont celui de complot contre l'Amérique, a en effet été mis sur liste noire et se voit désormais interdit d’incorporer le savoir-faire logiciel de l'Oncle Sam, les services du géant Google en particulier. Une situation embarrassante pour Huawei qui se voit contraint de trouver des alternatives à court et à long terme.

Les plans de Huawei

À court terme, cela consiste à garder du système d'exploitation Android toute la partie «logiciel libre» et de bâtir dessus. C'est ce qui a été fait pour le P40. Et, sur le plus long terme, c'est de concevoir à vitesse renforcée un tout nouveau système d'exploitation, baptisé Harmony OS, qui permettra au chinois de se débarrasser entièrement d'Android et de ne plus craindre une prise d'otage dans un conflit commercial entre deux puissances mondiales. Ça, ce sera pour de futurs modèles pour autant que la situation ne ne se décante pas.

Mais revenons à nos moutons. Contrairement au P30, soit le haut de gamme d'il y a à peine quelques mois, le P40 se trouve ainsi fort dépourvu. Du «Play Store» en particulier, soit l'apparent indispensable magasin centralisé d'applications de Google qui garantit le téléchargement simple, souple et facile des programmes complémentaires qui font des smartphones le couteau suisse de l'homme et de la femme moderne.

Une parade incomplète

La parade, le fabricant chinois lui a donné un nom: AppGallery, un élément du «Huawei Mobile Services», une centrale maison déjà correctement achalandée. Pour faire court, on pensait entendre souffler le vent du désert dans la boutique, c'est plutôt une petite brise printanière qui nous a accueilli: les applications les plus populaires s'y trouvent déjà et même certaines, plus spécialisées, qu'on n'imaginait pas. Au point qu'on a espéré un moment pouvoir survivre au «no no Google» américain. Ce ne fut finalement pas le cas, trop d'applications que nous utilisons régulièrement manquent encore à l'appel.

Une autre parade consistait alors à trouver un moyen de faire revenir par la fenêtre ce qui a été évacué par la porte, autrement dit rapatrier en douce le «Google Mobile Services». La bonne nouvelle est que cela est possible. Nous avons trouvé sur le web nombre de tutoriaux qui expliquent pas à pas la procédure.

Bonne et mauvaise nouvelle

La mauvaise est que cela ne se fait pas en trois coups de cuillère à pot. À un moment de l'opération chirurgicale, il faut ainsi relier le P40 à une clé USB (ce qui réclame souvent de se procurer un adaptateur) et même sans cela les étapes pour parvenir à ses fins ne sont pas à la portée des technophobes et même de ceux qui savent suivre une recette mais manquent de pratique pour retomber sur leurs jambes en cas de pépin. L'opération impose aussi le téléchargement de quelques fichiers exécutables, ce qui n'est pas sans prise de risques. Un mode d'emploi en français, proposé sur le site digitec.ch, dévoile avec précision l'ampleur de la tâche.

Une fois la bidouille achevée avec succès (et aussi quelques sueurs froides), nous nous somme alors retrouvé avec un modèle ou cohabitaient harmonieusement les services Huawei et les services Google. Nous avons ainsi pu télécharger et faire tourner sans pépins toutes les applications que nous jugions indispensables. Exception, une seule à ce jour: lorsque nous avons tenté d'activer l'application SwissCovid, un message d'erreur lors d'un processus d'autorisation plus sophistiqué qu'habituellement, nous a empêché d'aller plus loin. Il subsistera donc toujours un petit doute. Il faut apprendre à vivre avec.

Si jamais la procédure devait vous paraître trop compliquée (ou risquée), il reste encore quelques autres solutions. Celle notamment d'installer un magasin d'applications alternatif. Nous l'avons fait en particulier pour l'Amazon Appstore. Enfin il reste toujours la possibilité de passer par des sites tels que apkmirror.com qui liste et permet d'installer bon nombre d'applications gratuites. Autant d’échappatoires qui tendent à démontrer qu'il y a une vie en dehors des services Google.

Qualités photographiques

Une fois la (ou les) corne d'abondance rouverte, nous sommes ensuite attaqué à ce qui fait du P40 une bête à part, ses qualités photographiques. Dire que nous avons été ébloui ou complètement déçu serait très présomptueux. Car les clichés pris par nos soins, de jour le plus souvent mais aussi de nuit, nous ont facilement persuadé que nous tenions entre les mains un appareil de premier plan.

Un cliché pris avec le P40 Pro dans la semaine du 8 au 12 juin 2020. (Image: dr)

Au crépuscule... (Image: dr)

Le zoom optique du P40 Pro mis à l'épreuve (image: dr).

Mais notre côté photographe amateur, ou du dimanche si vous préférez, nous a empêché de détecter des différences autres que marginales entre le P40 et le P30 que nous avions pu tester en son temps.

L'optique du P40 Pro (Photo: Huawei)

Dans un usage plus quotidien, ce qui nous a littéralement sauté aux yeux était en revanche l'excellente réactivité globale de l'appareil. Le P40 obéit à nos sollicitation au doigt et à l’œil, pas une microcoupure ou un microralentissement pour venir ternir le plaisir de la navigation.

Nous avons aussi pu tester pour la première la puce wifi 6 du smartphone avec un routeur de même génération. Mais là sans que le P40 ne démontre une flagrante supériorité avec un autre smartphone pourvu d'une puce wifi 5. Un partout, balle au centre sur ce point.

On relève néanmoins que le P40 est bien évidemment compatible 5G.

Le moment est venu d'emballer le paquet et de répondre à la question: le P40 Pro supporte-t-il la comparaison avec ses concurrents les plus proches (on pense aux modèles haut de gamme de Samsung ou d'Apple en particulier)? Absolument si un geek sommeille en vous doublé d'un esprit aventureux. Ces deux qualités permettront de surmonter l'épreuve d'une bidouille assez velue ou de devoir jongler avec diverses alternatives.

Bien que surmontable, l'absence d'un Google Mobile Services par défaut n'en reste pas moins un handicap dans cette impitoyable compétition. Même Huawei en convient implicitement. Le constructeur vient en effet d'annoncer la disponibilité en Suisse du Huawei P30 Pro «New Edition», soit le même modèle que celui sorti en 2019 avec quelques changements cosmétiques. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que la gamme P30 est arrivée juste avant que les mesures punitives américaines ne prennent effet. Rafraîchir en quelque sorte le P30 permet ainsi à Huawei de proposer les services Google qui font défaut au P40 en sortie de boîte.

Cela paraîtra un joli coup marketing pour certains... ou un emplâtre sur une jambe de bois pour d'autres.