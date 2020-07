Hubble photographie une étonnante galaxie cotonneuse

Située à 67 millions d'années-lumière, NGC 2775 n'a quasi pas de formation d'étoiles en son centre

Des bras plumeux

Deuxième source d'émerveillement: les bras de la galaxie, en spirales et qu'on dirait faits de plumes. Ils ne ressemblent pas à ceux d'autres galaxies, comme la Voie Lactée, qui sont beaucoup plus grands et bien mieux définis qu'ici, où ils sont entremêlés et mélangés à des rangées de poussières. Ces millions d'étoiles bleues et chaudes déclencheraient la formation d'autres étoiles dans les nuages de gaz à proximité. Puis, les motifs en forme de plumes sont formés par cisaillement de ces nuages de gaz durant la rotation de la galaxie.